Margaux Pinot picchiata dal compagno ed ex ct: la judoka pubblica la FOTO sconvolgente del viso

Margaux Pinot, campionessa olimpionica e vincitrice europea nella categoria under 70, ha denunciato un’aggressione attraverso l’intervista a “Le parisien”. Nella notte tra sabato e domenica sarebbe stata aggredita e picchiata dal compagno e allenatore Alain Schmitt, medaglia di bronzo ai Mondiali 2013.

E’ quanto riportato da Margaux Pinot nell’intervista: “era ubriaco. Era previsto che Alain passasse da me, avrei dovuto accompagnarlo all’aeroporto. Una volta arrivato ha detto che non avrebbe più avuto bisogno di me e ha iniziato ad insultarmi. Ero in dormiveglia, non capivo bene cosa stesse succedendo ma la morte mi ha sfiorata”.

Poi conclude: “lui aveva spesso l’abitudine di insultarmi, denigrarmi, dirmi cose sgradevoli sul mio carattere o sul mio comportamento. Abbiamo avuto liti violente, ma non aveva mai alzato le mani”.

Margaux Pinot è stata portata all’ospedale con una prognosi di 8 giorni. “Non ho mai picchiato una donna”, ha dichiarato Schmitt. L’episodio è stato commentato anche da Clarisse Agbégnénou, compagna di squadra di Margaux Pinot: “non ho parole per esprimere tutto quello che sta succedendo nella mia testa e nel mio corpo di donna di fronte a quello che ha passato la mia compagna di squadra Margaux Pinot. Tanto più sono sconvolta dalla decisione della Giustizia. Cosa ci vuole perché ci siano delle condanne o sanzioni, la morte?”