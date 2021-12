Chi è Marco Lanna: il (probabile) nuovo presidente della Sampdoria, ex calciatore blucerchiato

SportFair

La Sampdoria sta attraversando un buon momento in campo: è reduce da tre risultati utili consecutivi in campionato (una vittoria contro il Genoa e due pareggi contro Venezia e Roma). Le ultime settimane sono state molto difficili a causa dell’arresto del presidente Massimo Ferrero per reati societari e bancarotta, è stato costretto a dimettersi da numero uno blucerchiato e ha già lasciato il carcere per le vacanze di Natale. E’ grande attesa per il nome del nuovo presidente della Sampdoria: il nome in pole è quello dell’ex calciatore Marco Lanna, la decisione definitiva non è stata ancora presa ma l’ufficialità potrebbe arrivare già la prossima settimana. Lanna ha dato la sua disponibilità.

Chi è Marco Lanna

Marco Lanna è un ex dirigente sportivo, ex calciatore. Era un difensore centrale in grado di disimpegnarsi nel ruolo di terzino. La sua carriera è iniziata proprio nella Sampdoria, dal 1987 al 1993 è stato un punto di riferimento per la squadra dal punto di vista tecnico e caratteriale. Poi il trasferimento alla Roma dal 1993 al 1997, le ultime esperienze sono state con Salamanca e Real Saragozza. Nel 2002 ancora il ritorno alla Sampdoria. Protagonista delle vittorie di due Coppe Italia, lo Scudetto del ’91 e una Supercoppa Italiana con i blucerchiati. Sono state due le presenze con la Nazionale italiana. Dopo il ritiro ha intrapreso un’esperienza da telecronista, poi è diventato il direttore sportivo del Piacenza. Adesso potrebbe arrivare l’esperienza più importante, quella da presidente della Sampdoria.