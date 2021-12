Manolas salta e balla con la maglia dell’Olympiacos, ma è polemica: “non è stato corretto” [VIDEO]

SportFair

E’ finita l’esperienza in Italia e con la maglia del Napoli di Kostas Manolas. E’ stato protagonista di ottime stagioni soprattutto con la maglia della Roma, gli ultimi mesi invece non sono stati felici anche a causa di un infortunio. Il greco non rientrava più nei piani del tecnico Luciano Spalletti, un po’ a sorpresa è stato ufficializzato il trasferimento all’Olympiacos, nelle casse del Napoli circa 3 milioni di euro. “La SSC Napoli comunica di aver raggiunto l’accordo per la cessione delle prestazioni sportive di Konstantinos Manolas all’Olympiacos. Lo stesso sarà formalizzato e diverrà efficace con l’apertura della finestra di mercato di gennaio 2022”.



Attraverso un post sui social lo stesso Manolas ha commentato la decisione di tornare a casa. “Sono molto felice di essere tornato nella squadra del mio cuore! Vorrei ringraziare il presidente della squadra, il signor Vangelis Marinakis e il popolo dell’Olympiacos per il suo amore e la sua accoglienza. Prometto che darò la mia anima per ricambiare! Lunga vita all’Olympiacos!”. Il desiderio di Manolas era quello di ritornare in Grecia e adesso si è realizzato.

Il trasferimento di Manolas all’Olympiacos ha portato anche disappunto, i tifosi sono un po’ delusi e l’ex calciatore azzurro Giuseppe Bruscolotti è stato duro a Radio Punto Nuovo: “la cessione di Manolas? Era ora che andasse via, si è comportato male sia in campo sia fuori. Ha mancato di rispetto alla società, che ha investito tanto per acquistarlo dalla Roma, ai compagni di squadra e ai tifosi. Chi andrebbe acquistato per il dopo Manolas? Servirebbe un calciatore pronto da subito, il Napoli ha bisogno di risolvere nell’immediato i suoi problemi nel reparto difensivo”.