Guai per Manolas, fermato dalla Guardia di Finanza: trasportava oltre 20 mila euro in contanti

Il difensore Kostas Manolas non sta attraversando un buon momento, dentro e fuori dal campo. Il greco non è più un calciatore indispensabile per il tecnico Luciano Spalletti ed è stato superato nelle gerarchie da Rrahmani e Juan Jesus, l’addio nel mese di gennaio sembra inevitabile. L’ex Roma paga un infortunio e qualche errore di troppo, il più grave nella partita di campionato contro la Juventus.

Secondo quanto riporta il ‘Corriere del Mezzogiorno’ Manolas è stato fermato dalla Guardia di Finanza all’aeroporto di Capodichino prima della partenza per la Grecia, il difensore trasportava una somma di denaro superiore al limite di 20 mila euro imposto dalla normativa antiriciclaggio. Il motivo del viaggio sarebbe di tipo medico, anche se il calciatore è risultato a disposizione di Spalletti nell’ultima partita di campionato contro l’Empoli.