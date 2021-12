Paura durante Norwich-Manchester United: malore per Lindelof, immediata la sostituzione [VIDEO]

Momenti di paura ieri sera nella sfida tra Norwich e Manchester United, vinta dai Red Devils grazie ad un calcio di rigore segnato da Cristiano Ronaldo. Al 70′ a far preoccupare tutti, giocatori, staff e spettatori, è stato Lindelof, difensore svedese dello United, che ha accusato un malore.

Il giocatore si è fermato tenedosi la mano sul petto, spiegando poi di avere difficoltà a respirare. Accovacciatosi, ha chiesto aiuto ai suoi compagni ed è stato prontamente sostituito da Rangnick.

“Ha forse avuto un colpo ma non riesce nemmeno a ricordare cosa fosse. Faceva fatica a respirare e sentiva dolore al petto Lo hanno controllato e fatto tutti i test, e sembra che stia bene“, ha dichiarato il tecnico del Manchester United.

“Non sapevo cosa stesse succedendo. Si sentiva un po’ affaticato. Abbiamo visto Eriksen, Aguero…era meglio cambiare. Spero stia bene. Il gioco non conta… Prima di tutto c’è la vita che è la cosa più importante. Sentiva qualcosa di strano, a quel punto il calcio non importa”, ha aggiunto De Gea.

Good grief. Victor Lindelof. Ronaldo wasn’t long in getting over to him was he? Ronaldo knows. That’s why. Try getting him to take it. Sad this is happening every week. pic.twitter.com/7YeQEFFVeh

— Awake in Belfast (@AwakeinBelfast) December 11, 2021