Napoli, il gesto di Malcuit è da applausi: il calciatore distribuisce pizze e bibite ai clochard [VIDEO]

Kevin Malcuit si è dimostrato un calciatore prezioso per il Napoli di Luciano Spalletti, adesso è stato protagonista di un episodio fuori dal campo. E’ in grado di disimpegnarsi bene sulla fascia destra nel ruolo di difesa ma anche di centrocampo, in più può essere impiegato anche sulla sinistra.

Il francese è salito alla ribalta per un episodio fuori dal campo. Il calciatore del Napoli è sceso in strada e ha deciso di aiutare i senzatetto, costretti a dormire al freddo per la mancanza di una casa. Malcuit ha consegnato delle pizze calde, il 30enne si è fermato all’angolo tra piazza Garibaldi e corso Novara e ha portato cibo e bibite alle persone in difficoltà. Il gesto è stato molto apprezzato da tutta la città che ha ringraziato il calciatore con tanti messaggi sui social.