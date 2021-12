Lukaku alza il polverone, le prime reazioni: lo striscione dei tifosi dell’Inter e la risposta di Tuchel

SportFair

Romelu Lukaku ha scatenato il caos. L’attaccante si conferma uno dei migliori calciatori nel suo reparto, il suo rendimento con la maglia del Chelsea può essere considerato altalenante. E’ in grado di andare in gol con una certa regolarità, ma è stato troppo in panchina a causa di scelte discutibili da parte dell’allenatore Tuchel. Le ultime dichiarazioni del belga hanno alzato un polverone: “la maniera in cui me ne sono andato sarebbe dovuta essere diversa. Io dovevo parlare prima con voi, perché le cose che voi avete fatto per me, per la mia famiglia, per mia madre, per mio figlio, sono cose che rimangono per me nella vita. Io spero davvero nel profondo del mio cuore di tornare all’Inter, non alla fine della mia carriera, ma a un livello ancora buono per sperare di vincere di più”, aveva detto il calciatore.

Sono già arrivate le prime reazioni. L’allenatore Tuchel non ha gradito le parole di Lukaku: “siamo onesti, non mi piace portare rumore di cui non abbiamo bisogno; non è utile. È facile prendere le righe fuori contesto, accorciarle, fare titoli. Ma non siamo qui per leggere i titoli. Possiamo prenderci il tempo per cercare di capire cosa sta succedendo a Romelu, che non riesce a tramutare in campo l’atteggiamento e l’impegno messo a Cobham durante la settimana. Se sei un giocatore così grande come Romelu, quel che dici è sempre pubblico. Dovrebbe sapere che tipo di valore ha quando parla con messaggi come questo”.

Le scuse di Lukaku non hanno commosso la Curva Nord: “non conta chi con la pioggia scappa, conta chi nella tempesta resta. Ciao Romelu”, è lo striscione esposto dai tifosi nerazzurri.