Luca Marini vince l’Americana della 100 km dei campioni, secondo posto per Valentino Rossi

E’ andata in scena la prima giornata della settima edizione della 100km dei Campioni. A tagliare il traguardo nell’Americana al primo posto è stato Luca Marini, seguito da Valentino Rossi e Celestino Vietti.

Luca Marini ha fatto registrare anche il miglior crono nelle qualifiche del pomeriggio che hanno stabilito la griglia di partenza per la gara di domenica. Secondo Valentino Rossi che, in coppia con Marini, partirà in prima casella dello schieramento. Poi la coppia formata da Elia Bartolini e Stefano Manzi, terzi Marco Bezzecchi con il compagno Andrea Migno.

In totale sono 42 i piloti iscritti alla settima edizione della 100km dei Campioni. Tra i presenti anche Maverick Vinales ed Alex Rins, poi Jorge Lorenzo e Jeremy McGrath.