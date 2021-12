L’Imoco Volley sorride! Conegliano è in finale nel Mondiale per Club: battuto il Minas in rimonta

SportFair

La Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano vola in Finale del Mondiale per Club. Domenica pomeriggio – alle ore 16.30 italiane – scenderà quindi in campo per difendere il titolo iridato conquistato due anni fa.

Le ragazze di Daniele Santarelli sono state brave a rimontare il set iniziale di svantaggio contro le brasiliane del Minas Clube, che hanno dato non poco filo da torcere a Wolosz e compagne. Perso il primo set 23-25, è stata battaglia vera nella seconda frazione, vinta dalle pantere solamente ai vantaggi per 26-24. Da qui in avanti le gialloblù si solo tolte di dosso paura ed incertezze, dominando il terzo ed il quarto parziale dall’inizio alla fine e andandosi così a giocare la Finalissima per il titolo iridato.

“Questa semifinale è stata una partita davvero tosta – ammette l’opposta Paola Egonu, che oggi spegneva anche 23 candeline – ma sono contenta perchè abbiamo reagito alla difficoltà di squadra, abbiamo combattuto con grinta e carattere portando a casa il risultato, ora recuperiamo le energie e pensiamo alla finale di domani. Ci aspetta un’altra battaglia” .

Continua la schiacciatrice Miriam Sylla “Loro non avevano molto da perdere e l’hanno dimostrato giocando all’arrembaggio attaccandoci da tutte le parti e mettendoci in difficoltà all’inizio. Noi siamo state brave a non perdere la testa e reagire riprendendo in mano la situazione. Quando abbiamo ritrovato il nostro gioco siamo riuscite a trovare il ritmo, difendendo e trovando le giuste contromisure alle brasiliane giocando di squadra. Domani? Ora ci riposiamo un po’ e ci prepariamo per la finale.”