Lewis Hamilton vende la sua Pagani Zonda 760LH: il prezzo è stellare [FOTO]

E’ ancora tanta la delusione per Lewis Hamilton per il secondo posto nel gran premio di Formula 1 ad Abu Dhabi che ha consegnato il titolo a Max Verstappen. Nonostante le voci su un possibile addio alla F1, il britannico si sta preparando per la prossima stagione con l’obiettivo di tornare sul gradino più alto.

Il suo garage è ricco di auto di lusso, è arrivata una decisione che ha spiazzato un po’ tutti: Hamilton ha annunciato di volersi separare dalla Pagani Zonda 760LH. Il modello era stato acquistato nel 2014 e si trovava nel Principato di Monaco. Il prezzo stellare è di 10 milioni di euro. Si tratta di un modello veramente speciale, è la seconda vettura di questa serie ed è stata realizzata secondo le indicazioni proprio di Hamilton. Il pilota di Formula 1 aveva acquistato la Zonda per 1,4 milioni di euro, adesso l’affare con la vendita a 10 milioni.