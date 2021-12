Sir Lewis Hamilton! Cerimonia d’investitura al Castello di Windsor: il Principe Carlo ha nominato il pilota Mercedes cavaliere [FOTO]

Giornata memorabile per Lewis Hamilton! A pochi giorni dalla delusione di Abu Dhabi, dove il pilota britannico della Mercedes è stato sconfitto, a testa alta, da Max Verstappen dopo un finale di gara molto discusso, Hamilton ha vissuto un momento davvero speciale.

Il pilota Mercedes, che non ha preso parte ai test di Abu Dhabi in corso a Yas Marina, è stato oggi ospite al Castello di Windsor dove si è celebrata la sua investitura: il Principe Carlo ha infatti nominato Hamilton cavaliere, nella tradizionale cerimonia durante la quale il pilota si è inginocchiato e si è visto appoggiare sulla spalla una spada.

Il 36enne è stato insignito dell’onorificenza dal principe Carlo davanti agli occhi della madre Carmen: Hamilton ha ricevuto il titolo di cavaliere per i servizi al motorsport e per il suo lavoro nella campagna per sostenere il movimento Black Lives Matter e le questioni LGBTQ+ nello sport, e diventa il quarto pilota di F1, dopo Jackie Stewart, Stirling Moss e Jack Brabham a ricevere questo titolo.

It’s official. Sir @LewisHamilton was made a Knight Bachelor by Prince Charles at Windsor Castle this morning. His mother, Carmen, was there to witness the special occasion, which recognised his services to motorsport. pic.twitter.com/TQEaoYv3PJ

— Omid Scobie (@scobie) December 15, 2021