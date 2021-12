Lewis Hamilton, la mossa social sorprende tutti: il britannico non segue più nessuno su Instagram [FOTO]

SportFair

Sono passate quasi due settimane dal discusso finale di stagione di F1. Max Verstappen è riuscito a prendersi un’importantissima vittoria ad Abu Dhabi, grazie alla quale è stato incoronato campione del mondo, superando Hamilton, che aveva ormai la vittoria in pugno, all’ultimo giro, dopo alcune decisioni tanto discusse e criticate da parte dei commissari di gara e l’ingresso in pista della Safety Car.

Il britannico della Mercedes, da grande campione e sportivo, a fine gara si è congratulato col nuovo campione del mondo e ha risposto alle domande di Button. Da allora, però, Hamilton è rimasto in totale silenzio: il britannico è stato ospite del Principe Carlo, che lo ha nominato Sir, ed è poi stato a Brackley, dove la Mercedes ha celebrato l’ottavo titolo Costruttori, ma non ha rilasciato interviste.

Hamilton, che già dopo la gara di Abu Dhabi, aveva smesso di seguire su Instagram il profilo della F1, adesso ha compiuto una nuova mossa che sorprende davvero tutti: il britannico ha cancellato tutte le persone seguite e, attualmente, non segue proprio nessuno. Un modo, forse, per ‘disintossicarsi’ dai social, per allontanarsi da tutto e da tutti o un simbolo forse di protesta?