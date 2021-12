Lewis Hamilton ed il progetto cinematografico, Hollywood trema: il pilota collabora con Brad Pitt

SportFair

Lewis Hamilton è concentrato adesso sull’ultimo round della stagione 2021 di Formula 1, quello decisivo. Il britannico della Mercedes punta a vincere il suo ottavo titolo Mondiale ad Abu Dhabi, dove si deciderà tutto, nella sfida con Verstappen, suo diretto rivale, a pari punti in classifica.

Lewis Hamilton, però, è noto a tutti, non è solo un pilota di Formula 1: il britannico ama infatti il mondo della moda e della musica e non solo e sono tante le iniziative a cui partecipa. Adesso in cantiere c’è un nuovo progetto, ancora top secret: Lewis Hamilton sta collaborando con Brad Bitt per la realizzazione di un film, il cui nome però è ancora sconosciuto, ma che promette di essere uno dei grandi titoli del prossimo anno. Il tutto sarà diretto da Joseph Kosinski, prodotto da Jerry Bruckheimer e sponsorizzato dal sette volte campione di Formula 1. A riportarlo è stato “The Hollywood Reporter”

Secondo il giornale sembra che ad Hollywood si sia scatenato un terremoto per rilevare i diritti del film: tra i contendenti ci sono Paramount, MGM, Sony, Universal e i grandi audiovisivi di Netflix, Amazon, Apple e persino Disney.