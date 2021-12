Tutta la verità di Lewandowski sul Pallone d’Oro e Messi: “non posso dire di essere felice! Le parole di Leo? Vuote”

SportFair

E’ passata più di una settimana dall’assegnazione del Pallone d’Oro ma ancora la decisione di premiare per la settima volta Leo Messi fa discutere. In moltissimi reputavano Lewandowski meritevole dell’ambito premio ed il calciatore stesso non ha nascosto un po’ di amarezza. Intervistato dal programma del canale polacco Kanale Sportowym, “Moc Futboly”, Lewandowski ha così commentato la premiazione: “ho provato tristezza, non si può negare. Non posso dire di essere felice, anzi. Ho una sensazione di impotenza. Essere così vicino, competere con Messi… Certo che rispetto come gioca e cosa ha raggiunto. Solo il fatto di competere con lui mi mostra il livello che ho raggiunto. Ma in realtà ero triste. È stato bello che dopo il gala non abbiamo avuto una partita durante la settimana“, ha confessato l’attaccante del Varsavia.

“Le parole di Messi? Mi sarebbero piaciute e sarebbe state importanti se fossero state sentite e fossero oneste, non vuote. Tuttavia, non ne sono entusiasta“, ha affermato.