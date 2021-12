Latifi rompe il silenzio dopo il caos di Abu Dhabi, una pausa dai social forzata: “scioccato, ho ricevuto anche minacce di morte”

SportFair

E’ passata poco più di una settimana dal grande finale di stagione di F1 che ha visto Max Verstappen trionfare ad Abu Dhabi, prendendosi così anche il suo primo titolo iridato.

Un finale, quello di Yas Marina, che ha fatto molto discutere e farà ancora parlare a lungo, e che ha fatto scatenare i tifosi che non hanno di certo risparmiato Latifi, tra i tanti. Il pilota della Williams è ‘colpevole’ di aver deciso il Mondiale col suo incidente a pochi giri dal termine della gara di Abu Dhabi, a seguito del quale è stato necessario l’intervento della Safety Car.

Inondato di messaggi, commenti e critiche, Latifi, dopo una pausa dai social, ha deciso di rompere il silenzio e lo ha fatto con una lunga lettera: “ciao a tutti, sono stato volutamente lontano dai social media per lasciare che le cose si sistemassero dagli eventi dell’ultima gara. Sono state dette molte cose della situazione che si è creata dopo il mio ritiro ad Abu Dhabi. Ho ricevuto migliaia di messaggi sui miei account sui social media, pubblicamente e tramite DM. La maggior parte è stata di supporto, ma ci sono stati anche molto odio e abusi. Ho cercato di capire il modo migliore per gestire questa cosa. Lo ignoro e vado avanti? O lo affronto e affronto il problema più grande che è tristemente una realtà quando usi i social media? Questa non è una dichiarazione preparata, ma piuttosto io stesso che parlo nella mia mente nella speranza che questo possa innescare un’altra conversazione sul bullismo online e le drastiche conseguenze che può avere sulle persone. Usare i social media come canale per attaccare qualcuno con messaggi di odio, abusi e minacce di violenza è scioccante“, ha scritto Latifi.

“Tornando al weekend di gara, non appena è stata sventolata la bandiera a scacchi, ho capito come sarebbero andate le cose sui social. Il fatto che sentissi che sarebbe stato meglio cancellare Instagram e Twitter dal mio telefono per alcuni giorni dice tutto ciò che dobbiamo sapere su quanto possa essere crudele il mondo online. L’odio, gli abusi e le minacce che ne derivano sui social media non sono stati davvero una sorpresa per me in quanto è solo la cruda realtà del mondo in cui viviamo in questo momento. Non sono estraneo al fatto che si parli negativamente di me online, penso che ogni sportivo che gareggia sulla scena mondiale sappia di essere sotto esame estremo. Ma come abbiamo visto più e più volte, in tutti i diversi sport, basta un solo incidente nel momento sbagliato per vedere le cose completamente gonfiate a dismisura e tirare fuori il peggio nelle persone che sono i cosiddetti “fan” del sport. Ciò che mi ha scioccato è stato il tono estremo dell’odio, degli abusi e persino delle minacce di morte che ho ricevuto“, ha aggiunto il pilota della Williams.

“Riflettendo su quello che è successo durante la gara, c’era davvero solo un gruppo di persone con cui dovevo scusarmi per il DNF: la mia squadra. L’ho fatto subito dopo. Tutto il resto che ne è conseguito era fuori dal mio controllo. Alcune persone hanno detto che stavo correndo per una posizione che non importava con solo una manciata di giri rimanenti. Ma che io stia correndo per vittorie, podi, punti o anche per l’ultimo posto, darò sempre il massimo fino alla bandiera a scacchi. Sono lo stesso di ogni altro pilota sulla griglia in questo senso. Per le persone che non capiscono o non sono d’accordo con questo, per me va bene. Puoi avere la tua opinione. Ma usare quelle opinioni per alimentare odio, abusi e minacce di violenza, non solo a me, ma anche a coloro che mi sono più vicini, mi dice che queste persone non sono veri fan di questo sport. Per fortuna, mi sento abbastanza a mio agio nella mia pelle, e sono stato in questo mondo abbastanza a lungo da poter fare un buon lavoro lasciando che qualsiasi negatività mi travolga. Ma so di non essere il solo a pensare che un commento negativo sembra sempre sporgere di più – e a volte può essere sufficiente per affogare 100 commenti positivi“, ha affermato ancora Latifi.

“Le persone avranno le loro opinioni, e va bene. Avere una pelle spessa è una parte enorme dell’essere un atleta, ma molti dei commenti che ho ricevuto la scorsa settimana hanno superato il limite in qualcosa di molto più estremo. Mi preoccupa come qualcun altro potrebbe reagire se questo stesso livello di abuso fosse mai diretto contro di loro. Gli eventi dell’ultima settimana mi hanno fatto capire quanto sia importante lavorare insieme per impedire che succeda questo genere di cose e per supportare coloro che ne sono destinatari. Mi rendo conto che difficilmente riuscirò a convincere coloro che hanno agito in questo modo nei miei confronti a cambiare modo – e potrebbero anche provare a usare questo messaggio contro di me – ma è giusto denunciare questo tipo di comportamento e non rimanere in silenzio. A tutti i fan e alle persone che mi hanno sostenuto durante tutta questa situazione, voglio dire un enorme grazie. Ho visto e letto molti dei tuoi messaggi e sono molto apprezzati. È bello sapere che ho così tante persone che mi supportano. Lo sport è per sua natura competitivo, ma dovrebbe unire le persone, non separarle. Se condividere i miei pensieri ed evidenziare la necessità di agire aiuta solo una persona, allora ne è valsa la pena. Mentre attendiamo con impazienza il nuovo anno, spero davvero che le mie esperienze dopo il Gran Premio di Abu Dhabi contribuiscano a rafforzare questo messaggio e il mio proposito per il nuovo anno è di esaminare i modi in cui posso supportare questo processo. Siate gentili tutti! Voglio augurare a tutti voi buone vacanze, stare al sicuro e non vedo l’ora che tutti noi torniamo in pista nel 2022. Nick“, ha concluso.