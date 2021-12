Leicester-Tottenham posticipata: salta la terza partita per la squadra di Conte

SportFair

Continua il programma della Premier League, ma si registrano nuove defezioni. Il campionato inglese continua a regalare grande spettacolo, si sta giocando il turno infrasettimanale. Nelle prime partite si sono verificati in particolar modo i successi di Manchester City e Arsenal.

E’ stata posticipata un’altra partita del Tottenham, la terza consecutiva dopo quella contro il Rennes in Conference e contro il Brighton in Premier League. Non si giocherà la sfida contro il Leicester. Le due squadre sono in lotta per la zona Europa, ma la sfida non si disputerà nella serata di giovedì. Il motivo? Il focolaio di Covid scoppiato in casa Spurs. Il match è stato rinviato a data da destinarsi.