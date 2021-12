Le possibili avversarie in Champions e Europa League: Juve e Atalanta con pochi rischi, accoppiamento di fuoco per Inter, Lazio e Napoli

SportFair

Sono due le squadre italiane qualificate per gli ottavi di finale di Champions League: si tratta di Juventus e Inter. La compagine di Massimiliano Allegri si è classificata, a sorpresa, al primo posto del girone e potrebbe incontrare un avversario alla portata agli ottavi, ma anche avversari insidiosi. Nell’ultimo match i bianconeri hanno conquistato i tre punti contro il Malmoe, il contemporaneo passo falso del Chelsea sul campo dello Zenit ha permesso alla Vecchia Signora di vincere il girone. La squadra più pericolosa è sicuramente il Psg, un gruppo di campioni formato soprattutto da tante individualità. E’ molto insidioso anche l’Atletico Madrid, un club abituato ad alti livelli. Sicuramente alla portata Sporting Lisbona e Benfica, poi il Villarreal mentre la squadra meno competitiva sembra il Salisburgo.

LE AVVERSARIE DELLA JUVENTUS

PSG

Atletico Madrid

Sporting Lisbona

Benfica

Salisburgo

Villarreal

Si preannuncia molto più complicato il percorso dell’Inter, i nerazzurri si sono classificati al secondo posto, alle spalle del Real Madrid. Sono tre gli avversari proibitivi: Manchester City, Liverpool e Bayern Monaco sono di un’altra categoria. La vera sorpresa della competizione è l’Ajax, il punto interrogativo più grande riguarda il Manchester United. Il Lille sarebbe l’avversario perfetto per partire con le preferenze del pronostico.

LE AVVERSARIE DELL’INTER

Manchester City

Liverpool

Ajax

Bayern Monaco

Manchester United

Lille

L’EUROPA LEAGUE

Saranno tre le squadre impegnate in Europa League: si tratta di Napoli, Lazio e Atalanta che dovranno passare dai sedicesimi di finale. Si preannuncia un accoppiamento da brividi per Spalletti e Sarri. Sono tre le super potenze che potrebbero incontrare Napoli e Lazio: Barcellona, Borussia Dortmund e la sicurezza Siviglia. Anche Lipsia e Porto sono due squadre insidiose, così come lo Zenit. Alla portata lo Sheriff, ma comunque protagonista di un buon rendimento nel girone con Inter e Real Madrid. Entrambe non potranno incontrare l’Atalanta.

LE AVVERSARIE DI NAPOLI E LAZIO

Barcellona

Borussia Dortmund

Siviglia

Lipsia

Porto

Zenit San Pietroburgo

Sheriff Tiraspol

L’Atalanta ha chiuso il girone al terzo posto e incontrerà una delle seconde classificate dei gironi dell’Europa League. Si tratta di squadre alla portata per la compagine di Gasperini: dai Rangers al Real Sociedad, dal Betis alla Dinamo Zagabria.

LE AVVERSARIE DELL’ATALANTA

Rangers

Real Sociedad

Olympiacos

Braga

Betis Siviglia

Dinamo Zagabria