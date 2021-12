Lazio, spavento per Acerbi: la figlia ricoverata in ospedale

SportFair

E’ stata una settimana difficile per il difensore della Lazio Francesco Acerbi. La figlia del difensore, Vittoria, è stata ricoverata in ospedale a causa una bronchiolite. L’annuncio è arrivato direttamente sui profili social da Claudia Scarpari, la compagna del difensore. “È stata una settimana lunga, in ospedale per bronchiolite di Victory. Ora siamo tornate a casa”.

Poi Lady Acerbi ha aggiunto: “stiamo super bene”, ha detto Claudia Scarpari, ringraziando per il supporto manifestato anche attraverso i profili social. Acerbi adesso potrà tornare a concentrarsi sul campo dopo questa vicenda che ha portato un po’ di preoccupazione.