Lazio, 7 calciatori ‘scappano’ dalla cena di Natale. Lotito furioso: “maleducati”

E’ una stagione altalenante in casa Lazio. Il club biancoceleste è, potenzialmente, molto forte per raggiungere obiettivi importanti ma nel corso della carriera ha fatto i conti con qualche passo falso di troppo. Il tecnico Maurizio Sarri non è riuscito a tirare fuori il meglio dalla squadra. Nel frattempo si è registrato un episodio fuori dal campo che ha portato un po’ di malumore.

Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’ sette calciatori hanno deciso di lasciare la cena di Natale in anticipo e prima del discorso del presidente Lotito. E’ stata considerata una mancanza di rispetto nei confronti del club. Si tratta di Milinkovic-Savic, Radu, Felipe Anderson, Marusic, Basic, Kamenovic e Vavro, soltanto Anderson e Radu avrebbero avuto il permesso. “Maleducati, non è un comportamento”, avrebbe tuonato Lotito. I calciatori hanno chiesto scusa durante la seduta di allenamento.