La vacanza di Lady Rugani alle Maldive finisce male: Michela Persico in ospedale per una… scheggia! [VIDEO]

Terminato il girone d’andata, i giocatori della Serie A si stanno godendo un po’ di relax in vista degli ultimi sforzi della seconda metà di stagione. Daniele Rugani e la sua Michela Persico hanno deciso di concedersi una vacanza alle Maldive, in compagnia del figlio Tommaso.

Tra foto sexy al mare e cenette romantiche, non sono mancati gli imprevisti: Lady Rugani è infatti finita in ospedale: “oggi, volendo fare molto sport, mi è successa una cosa molto grave, mi è entrata una scheggia nel piede e adesso devo andare in ospedale a toglierla”, ha raccontato nelle sue Storie Instagram prima di recarsi in ospedale.

Ci ha pensato poi Daniele Rugani a riprendere il momento nel quale è stata tolta la scheggia dal piede di Michela Persico.