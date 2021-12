Rublev e Medvedev show! La Russia vince la Coppa Davis, splendido successo 15 anni dopo

SportFair

Sono bastati, ancora una volta, solo i due singolari, alla Russia per decidere la sfida. Dopo la vittoria di ieri contro la Germania nella semifinale di Coppa Davis, i russi sono scesi in campo oggi, in Spagna, per la finalissima contro la Croazia, che aveva eliminato l’Italia ai quarti di finale. Rublev ha superato in due set la sorpresa Gojo, vincendo in un’ora e 33 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 7-6. Medvedev, poi dopo un inizio in salita è riuscito ad avere la meglio su Cilic, trionfando in un’ora e 29 minuti col punteggio di 7-6 6-2. La Russia riporta a casa l’insalatiera dopo 15 anni. Era dal 2006, infatti, che la Russia non vinceva la Coppa Davis, vinta 3 volte: 2002, 2006 e 2021.