La nonna del surf, a 92 anni sfida le onde: “quelle piccole le lascio perdere”, il segreto di Nancy Maherne è la… dieta [FOTO]

L’ultima storia da raccontare arriva direttamente dalla Nuova Zelanda, esattamente da Scarborough Beach, non lontano da Christchurch. E’ salita alla ribalta la notizia su Nancy Maherne, fotografata più di una volta con la tavola da surf. Tutto normale? Sì, o quasi. La particolarità arriva dalla carta d’identità: è nata a Wellington nel 1929. Età 92 anni. Nell’adolescenza decide di lasciare la Nuova Zelanda e si trasferisce in Inghilterra. Inizia ad avvicinarsi al mondo dello sport. Dopo essersi laureata gira il mondo: dalla Gran Bretagna alla Francia fino in Siria, Libano, Afghanistan, Pakistan e India. Poi il ritorno in Nuova Zelanda.

E’ un’appassionata del mare, il suo sport preferito è il surf: ama le onde alte, quelle basse sono state considerate ‘banali’. E’ diventata un modello per tutti gli altri ‘colleghi’. “Mi piace quando si acquista velocità. Ci si muove così velocemente, è bello… Le onde piccole le lascio perdere, durano troppo poco. Aspetto quelle grosse. Mi piace la vicinanza con l’acqua, sentire che mi porta in alto, veloce”, ha raccontato secondo il Guardian. Il suo segreto? La dieta. Nancy Maherne è vegetariana ed è stata abituata a mangiare senza zucchero. In più, nel corso della vita, si è confermata in grande forma grazie ai giri in bicicletta e corsi di ginnastica. Ha iniziato a surfare all’età di 50 anni, è diventata la sua più grande passione. Come la palestra e le corse in spiaggia. E’ stata ribattezzata la nonna del surf, un vero e proprio idolo anche per i più giovani.