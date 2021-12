La Nigeria contatta Mourinho per la panchina: “abbiamo parlato con l’allenatore della Roma”

SportFair

La Nigeria è alla ricerca di un nuovo allenatore e avrebbe pensato a… Mourinho. La Coppa d’Africa è alle porte e la federcalcio africana si è messa in contatto per il nuovo allenatore, dopo l’esonero di Gernot Rohr, il tecnico è stato mandato via dopo 5 anni alla guida della squadra.

Tra i nomi valutati per il sostituto c’è anche quello di Mourinho, come conferma Amaju Pinnick, presidente della Nigerian Football Federation: “abbiamo parlato con tre top coach. Peseiro, il cui nome circola ancora, è uno di questi e io posso dirvi che è un top coach. Abbiamo parlato anche con Mladen Krstajic, ma dopo aver parlato con lui ha ottenuto il posto al Maccabi Tel Aviv. Parliamo di allenatori dei quali i calciatori non potrebbero essere più grandi. Credo che stiamo facendo tutto il possibile ed è per questo che ci confrontiamo con il ministero per ogni aspetto. Mourinho, certo, non dirò che non abbiamo parlato con lui perché lo abbiamo fatto, anche il ministro dello Sport ha parlato con lui e non c’è niente di male”.