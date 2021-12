La Mercedes non si arrende e ricorre in appello: si potrebbe andare oltre la giustizia sportiva

SportFair

La Mercedes non ha intenzione di fermarsi. Non si placano le polemiche dopo l’ultimo atto dalla stagione di Formula 1, il campionato si è concluso con il trionfo di Max Verstappen che ha avuto la meglio di Lewis Hamilton. Il britannico era lanciato verso la vittoria, tutto è cambiato con l’incidente di Latifi e l’ingresso in pista della Safety Car: Verstappen ha sorpassato Hamilton all’ultimo giro.

Al termine della gara la Mercedes ha presentato due ricorsi: uno per il ‘sorpasso’ di Verstappen a Hamilton durante la safety car e uno per i doppiaggi nei giri finali della gara. Entrambi sono stati respinti.

“Abbiamo comunicato l’intenzione di impugnare la decisione dei Commissari Sportivi ai sensi dell’articolo 15 del codice sportivo e dell’articolo 10 delle norme giudiziarie e disciplinari”, la Mercedes ha formalmente annunciato che ricorrerà in appello: avrà 96 ore di tempo per decidere se confermare l’intenzione di appellarsi oppure ritirare l’appello. Si potrebbe andare oltre la giustizia sportiva per una situazione che si preannuncia ancora caldissima.