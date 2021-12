La Juventus contatta Cristiano Giuntoli: è il ds del Napoli il profilo individuato dal club bianconero

SportFair

La Juventus tra presente e futuro. Il club bianconero è concentrato sulla stagione in corso, ma deve fare i conti anche con situazioni extra-campo. E’ stata avviata un’indagine dopo il blitz della Guardia di Finanza nella sede dei bianconeri, nel mirino sono finite le plusvalenze realizzate dal club, l’obiettivo è di cavarsela solo con un’ammenda. Nel frattempo la squadra è in grande ripresa, in campionato ha recuperato posizioni grazie ad una serie di risultati utili consecutivi, in Champions League ha staccato il pass per gli ottavi di finale.

Continuano a circolare voci sul futuro della Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni il club bianconero avrebbe contattato Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli. Si tratta di un profilo valutato già in passato dal club bianconero, adesso la trattativa potrebbe andare in porto. La dirigenza bianconera sta lavorando per riempire il vuoto lasciato da Fabio Paratici, attualmente il ruolo è ricoperto da Cherubini. L’addio di Giuntoli al Napoli è praticamente certo nonostante il contratto in scadenza nel 2024. I primi contatti avrebbero dato esito positivo, la Juventus potrebbe ripartire da Giuntoli.