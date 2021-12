Mourinho al cronista: “il tuo lavoro è più facile, perciò noi prendiamo di più”, voci sul ritorno di Totti

SportFair

E’ una Roma sempre più in difficoltà. Dopo un avvio di stagione molto positivo, la squadra è crollata in classifica e la situazione nella Capitale è delicata. I giallorossi sono reduci dal tonfo interno contro l’Inter, la partita si è conclusa con un netto 0-3 con i gol realizzati da Calhanoglu, Dzeko e Dumfries. I tifosi sono delusi dal rendimento dei giallorossi, Mourinho non è ancora in discussione ma la squadra dovrà cambiare passo nelle prossime partite.

Lo Special One non è tranquillo, nel post-partita contro l’Inter ha deciso di non rispondere alle domande dello studio ed in più ha lanciato una frecciata nei confronti degli attaccanti. Un’altra frase, come riporta la Gazzetta dello Sport, non è passata inosservata. “È facile fare domande così, il tuo lavoro è più facile del nostro, e noi per questo motivo prendiamo tanti più soldi di voi”, ha detto Mourinho a un cronista.

Nel frattempo i tifosi si sono scatenati per il ritorno di Francesco Totti all’Olimpico, il Pupone in tribuna in occasione della partita contro l’Inter. Mourinho sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte, inizialmente con un ruolo da bandiera per poi trovare spazio con un ruolo più importante.