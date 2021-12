Le lacrime di gioia e quelle di delusione: la figura del padre oltre lo sport, le scene in famiglia di Hamilton e Verstappen

SportFair

Max Verstappen si è laureato campione del mondo, l’olandese ha vinto il gran premio di Abu Dhabi su Lewis Hamilton. E’ stata una gara veramente emozionante, il britannico sembrava lanciato verso il titolo, poi l’ingresso in pista della safety car per l’incidente di Latifi ha rimescolato le carte. Verstappen, all’ultimo giro, è riuscito a sorpassare Hamilton.

Al termine della gara si sono registrati gesti da applausi, come l’abbraccio tra Hamilton e Verstappen e il papà del pilota della Mercedes che si è congratulato con l’olandese e suo padre.

Oltre l’aspetto sportivo, il gran premio di Abu Dhabi ha messo in evidenza il rapporto con la famiglia. Il padre di Hamilton è stato sempre al fianco del figlio, soprattutto in questa stagione difficile. Il pilota della Mercedes aveva detto sul padre: “sono molto orgoglioso della mia famiglia per tutto ciò che ha fatto per consentirmi di essere qui oggi. Ricordo bene quanto duramente mio padre e mia madre hanno lavorato e fatto sacrifici per me”.

Stesso discorso anche per Jos Verstappen, padre del nuovo campione del mondo. Al termine della gara sono state immortalate due immagini che non sono passate inosservate, papà Hamilton consola Lewis e papà Jos si complimenta con Max. Momenti di grande emozione, da una parte lacrime di gioia, dall’altra di delusione.