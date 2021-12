“La Ferrari sarà molto competitiva per il 2022”, l’indiscrezione sulla nuova stagione di Formula 1

SportFair

L’ultima stagione in casa Ferrari non può essere considerata all’altezza, ma c’è grande ottimismo in vista del prossimo campionato. In particolar modo sono arrivate indiscrezioni molto incoraggianti: “non c’è semplice ottimismo, c’è molto ottimismo riguardo al lavoro che si sta portando avanti da oltre un anno a Maranello”, è quanto scrive il quotidiano spagnolo Marca. I tifosi della scuderia del Cavallino si preparano per una stagione in grado di regalare qualche sorpresa.

Il giornale spagnolo entra nello specifico: “i dati del motore sembrano essere molto buoni, al pari di quelli di Honda e Mercedes del 2021. Anche i dati aerodinamici e delle prestazioni in curva sembrano essere eccellenti, ma la domanda è: cosa faranno gli altri team? Quali soluzioni troveranno? Nonostante questo, la sensazione è che abbiano lavorato nella giusta maniera, con piena dedizione e largo anticipo”. La Ferrari vuole tornare competitiva e i piloti Leclerc e Sainz rappresentano una garanzia. Si preannunciano scenari interessanti, ma come al solito sarà la pista a fornire maggiori indicazioni.