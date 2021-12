La Coppa d’Africa si giocherà: “misure Covid affidabili, la vita deve andare avanti e dobbiamo convivere con il virus”

SportFair

Era a rischio a causa della pandemia da Covid-19 e per le proteste dei club che hanno minacciato di non lasciare partire i calciatori per le Nazionali. Alla fine la Coppa d’Africa si giocherà, la conferma è arrivata dalla Caf, la federazione continentale africana, dalla Federcalcio camerunese e dal comitato organizzatore.

“In Camerun, come altrove, sono state adottate misure efficaci e affidabili, un sistema di risposta già collaudato. Nonostante l’ulteriore sfida posta da questa pandemia, la nostra Coppa d’Africa deve essere giocata. La pandemia globale di Covid-19 e le sue varie varianti richiedono l’adozione di misure appropriate e adeguate per arginare la diffusione di questa malattia, che costituisce un pericolo serio e reale per le popolazioni. Tuttavia, la vita deve andare avanti e dobbiamo imparare a conviverci. Dobbiamo ovviamente evitare che la Coppa d’Africa di per sé costituisca un pericolo sia per la popolazione residente in Camerun, sia per i partecipanti e gli spettatori provenienti da altri stati. Il Governo ha messo a punto uno speciale protocollo sanitario anti-Covid applicabile alla Coppa d’Africa”.

“I tifosi potranno accedere agli stadi in cui si giocheranno le partite della Coppa d’Africa 2021 solo se saranno completamente vaccinati e presenteranno un test Pcr negativo inferiore a 72 ore o un Rdt antigene negativo inferiore a 24 ore”.