La Coppa d’Africa potrebbe essere cancellata: dalla variante Omicron al malcontento dei club

La Coppa d’Africa 2021 potrebbe essere annullata. L’indiscrezione arriva direttamente dalla Francia, secondo quanto riporta RMC Sport è in corso una riflessione della Confederazione calcistica africana sulla possibilità di annullare la competizione, in programma in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio. Il motivo è quello legato alla pandemia da Covid-19 e alla diffusione della variante omicron.

Sono in corso ancora valutazioni ed una decisione definitiva dovrebbe arrivare a stretto giro di posta. Le perplessità più grandi sono arrivate anche dai club che rischiano di perdere i calciatori per diverse partite fino a metà febbraio, più il periodo di quarantena al rientro. I club di Serie A sono spettatori interessanti per la presenza di alcuni calciatori coinvolti nella competizione: dal Napoli con Koulibaly, Anguissa e Ounas, al Milan con Kessie e Bennacer.