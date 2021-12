La bomba di Ecclestone: “Hamilton è troppo deluso, non correrà nel 2022”

SportFair

Una bomba destinata a sconvolgere la Formula 1. Bernie Ecclestone torna a parlare del futuro di Lewis Hamilton, reduce dalla delusione del secondo posto nel gran premio di Abu Dhabi e in classifica generale alle spalle di Verstappen. Secondo l’ex patron della Formula 1 il sette volte campione del mondo potrebbe non scendere in pista nella prossima stagione.

Il 91enne britannico ha detto di aver parlato con Anthony, il padre di Lewis. “Non credo che tornerà – ha commentato al sito elvetico Blick – La sua delusione ad Abu Dhabi è stata troppo grande. E in qualche modo è una cosa che posso capire. Qualche giorno fa ho parlato con suo padre,mi ha subito detto che non avrebbe risposto a domande sul futuro di suo figlio. Quindi abbiamo parlato solo di affari”.

Il futuro di Hamilton sarebbe fuori dalla pista: “ora sarebbe il momento di affrontare il suo sogno di diventare un imprenditore della moda, visto che ha sette titoli mondiali come Michael Schumacher. Lewis avrà solo perdere nel 2022, non ha nulla da guadagnare. Inoltre resta da vedere chi avrà la macchina migliore con i nuovi regolamenti”.

Infine sul finale di Abu Dhabi: “il direttore di gara Masi avrebbe dovuto risparmiarsi qualche guaio e avrebbe dovuto alzare bandiera rossa subito dopo l’incidente. Così avremmo avuto tre giri super nel finale. Le cose sono state fatte molto male”.