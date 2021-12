L’Inter è una squadra di… Gagliardini, la vetta è vicinissima. Pensiero stupendo del Bologna, ko la Roma

SportFair

E’ un momento magico per l’Inter tra campionato e Champions League, merito dell’allenatore Simone Inzaghi che si sta dimostrando uno dei migliori in circolazione. I nerazzurri hanno già staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions League, in Serie A si è avvicinato tantissimo alla vetta della classifica. Si tratta della terza vittoria consecutiva dei nerazzurri che hanno avuto la meglio anche dello Spezia, la partita di San Siro non è stata mai in discussione. L’Inter chiude la compagine di Thiago Motta nella propria metà campo, il vantaggio arriva al 36′ con un gol di Gagliardini. L’occasione per gli ospiti si registra con Amian, si supera Handanovic. Nella ripresa calcio di rigore per un fallo di mano di Kiwior, dal dischetto non sbaglia Lautaro Martinez. Finisce 2-0, l’Inter sale a quota 34 ad un solo punto dal Napoli.

Pensiero stupendo del Bologna

E’ un grande Bologna e si aprono prospettive veramente interessanti per la squadra di Sinisa Mihajlovic. La Roma non riesce a trovare continuità, i giallorossi si fermano dopo due vittorie consecutive. Brutte notizie anche in vista del prossimo match, Mourinho non potrà contare su Abraham nella sfida contro l’Inter, l’attaccante era diffidato ed è stato ammonito. Nel complesso non si registrano grosse occasioni da gol, la gara si sblocca al 35′ con un ottimo tiro di Svanberg. La Roma ci prova ma non riesce a concretizzare, nel finale l’occasione è per Mkhitaryan ma il portiere Skorupski su supera. Lo stesso Abraham vicino al pareggio su calcio di punizione. Finisce 1-0. Il Bologna vola a quota 24 punti, gli stessi della Juventus.