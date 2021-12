L’Inter accelera e mette la settima, la Sampdoria ferma la Roma e spettacolo in Verona-Fiorentina

SportFair

L’Inter è inarrestabile, settima vittoria consecutiva per la squadra di Simone Inzaghi che è sempre più una candidata per la vittoria dello scudetto. I meriti principali sono dell’allenatore ex Lazio che ha preso per mano una squadra già forte, la rosa è completa e mette in mostra le individualità dal punto di vista tecnico e fisico. Partita solida del Torino che si conferma un avversario difficile da affrontare, i granata sono andati vicini al gol del vantaggio con un bel tiro di Pjaca. La partita si è sbloccata dopo 30 minuti, Dumfries si conferma in un momento positivo e ha siglato il vantaggio. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 1-0. L’Inter vola a quota 46 punti in classifica.

Partita complicata per la Roma che non è andata oltre il pareggio davanti al pubblico amico. Prestazione ordinata della Sampdoria che ha ritrovato fiducia dopo gli ultimi risultati. Preoccupazione per l’infortunio di Abraham. Il gol che ha sbloccato il match è arrivato al 72′ con Shomurodov. All’80’ il pareggio in mischia di Gabbiadini. Finisce 1-1.

Gol e spettacolo anche nella sfida tra Verona e Fiorentina, due squadre in ottima forma. Partenza sprint della compagine di Tudor che ha messo subito sotto i viola, vantaggio siglato da Lasagna, poi Simeone non è lucido. Nel secondo tempo è Castrovilli con un colpo di testa a siglare il pareggio. Finisce 1-1.