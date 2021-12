Douglas Costa fa infuriare i tifosi del Gremio con un’esultanza polemica: bacio, saluto di addio e gesto della maglia [VIDEO]

SportFair

E’ dramma Gremio, il club brasiliano è retrocesso in B nonostante la vittoria all’ultima giornata di campionato contro l’Atletico Mineiro, la sfida si è conclusa sul risultato di 4-3. I padroni di casa si portano sul 3-0 con la doppietta di Diego Souza e il gol di Campaz. Gli ospiti tornano in partita con Dodo e Vargas, l’ex Juventus Douglas Costa sigla il 4-2, poi il gol del definitivo 4-3 di Hyoran. Si tratta di una vittoria inutile per il Gremio, condannato dal successo della Juventude contro il Corinthians.

Sul banco degli imputati è finito proprio Douglas Costa, la vigilia della partita era stata movimentato da un episodio che riguarda l’ex Juventus. Il brasiliano aveva chiesto un permesso per festeggiare il matrimonio, il rifiuto del club non è stato gradito dal calciatore. E’ nato un battibecco con i tifosi e si è raggiunta la massima tensione proprio durante il match. Douglas Costa ha esultato in modo polemico: prima un bacio, poi il saluto in segno di addio, poi ha mostrato la maglia con il suo nome e numero.