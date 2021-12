Il calciatore Kortney Hause sfonda con l’auto la recinzione di una scuola materna: distrutta la Lamborghini da 210 mila euro

SportFair

Il calciatore Kortney Hause è finito in prima pagina su tutti i giornali e non proprio per le prodezze nel rettangolo di gioco, ma per un episodio fuori dal campo. Si tratta di un difensore dell’Aston Villa, classe 1995 che nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Wycombe, Wolves, Gillingham ed è stato anche nel giro della Nazionale inglese Under 21. Si tratta di un difensore centrale molto forte fisicamente che può essere impiegato anche come terzino sinistro.

E’ stato vittima di un brutto incidente: il calciatore dell’Aston Villa si stava dirigendo al Villa Park per la partita di Premier League contro il Manchester City, quando la sua Lamborghini Urus V8 è finita fuori strada. Il calciatore ha sfondato la recinzione di una scuola materna, fortunatamente i bambini non erano ancora usciti dalla struttura e non si sono registrati feriti.

Kortney Hause ha perso il controllo dell’auto a causa dell’asfalto bagnato. La sua Lamborghini da 210 mila euro ha sfondato la recinzione e si è distrutta. Fortunatamente non si sono verificati danni a persone, ma il rischio è stato altissimo.