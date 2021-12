Juventus, Szczesny consiglia Allegri: “ci abbassiamo troppo, non va bene”, il tecnico commenta il successo

SportFair

Arrivano le reazioni dopo la vittoria della Juventus nella 19esima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Allegri ha superato il Cagliari con il risultato di 2-0. Protagonista il portiere Szczesny che ha salvato il risultato sull’1-1 su colpo di testa di Joao Pedro. Il polacco ha parlato ai microfoni di DAZN: “sull’1-0 ci troviamo troppo bassi, magari ci sentiamo tranquilli e comodi così ma non va bene perché rischi sempre qualcosa. Anche a Venezia abbiamo preso gol. Nel secondo tempo siamo troppo bassi, non so perché, tocca a noi tenere alto il livello di energia. Oggi ci è andata bene, a Venezia abbiamo perso punti. Voto alla mia parata? Sei: era centrale”.

Poi è stato il turno di Allegri: “Gennaio è un mese importante. Sarei contento di arrivare a fine febbraio con questo stesso distacco per lottare per i primi 4 posti. Abbiamo tanti scontri diretti in quel periodo, una volta passati quelli il calendario può essere più semplice. Accorciare il distacco sarebbe l’ideale, ma è difficile vincere tutti gli scontri diretti: a noi mancano i punti nelle altre partite. L’obiettivo è uscirne nel migliore dei modi”.

“Arthur non ha tanti gol, Locatelli già di più. Chi deve segnare di più è McKennie e soprattutto Rabiot: lui tende ad abbassarsi troppo, nel primo tempo aveva tempi di inserimento giusti ma non leggeva bene le situazioni. Potrebbe fare male, anche con il tiro da fuori. Dobbiamo tirare di più, Bernardeschi l’ha fatto. Bisogna fare le cose con cattiveria, altrimenti non si fa gol. Dobbiamo essere più pericolosi, c’è da lavorare”.