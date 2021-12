Juventus-Napoli a rischio, l’allarme dell’Asl Napoli 2: “situazione da monitorare”

SportFair

Il campionato di Serie A è fermo per le vacanze, nell’ultima giornata si è registrata una defezione con il rinvio della partita tra Udinese e Salernitana a causa di alcuni casi positivi al Covid-19 nella squadra di Colantuono. La situazione è molto incerta in vista della ripresa del campionato, in particolar modo aumentano i casi positivi anche nelle squadre di calcio. Al rientro in campo è in programma una partita che non ha bisogno di presentazioni, stiamo parlando della sfida per le zone alte della classifica tra Juventus e Napoli.

Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne sono risultati positivi al Covid-19, sembra di rivivere l’odissea di un anno fa quando il Napoli fu fermato per via della positività di alcuni calciatori con l’intervento dell’Asl che bloccò la partenza della squadra per Torino. Adesso la situazione potrebbe ripetersi.

“Stiamo navigando a vista e abbiamo molta preoccupazione rispetto a Omicron”. Sono le dichiarazioni di Antonio D’Amore, direttore dell’Asl Napoli 2 a Fanpage.it. “Fabian Ruiz è in Spagna, Insigne è residente nella zona della Asl Napoli 1. Oggi sono fuori dalla nostra giurisdizione. Il viaggio del Napoli verso Torino? Non è possibile ipotizzare nulla. Bisognerà vedere anche se il governo in cabina di regia prenderà altre decisioni. Alcuni calciatori devono tornare dalle vacanze e Fabian Ruiz non credo possa rientrare in maniera così semplice dalla Spagna. È una situazione sicuramente da monitorare”.