Juventus-Malmoe 1-0, le pagelle di SportFair: Bernardeschi come Quaresma, la testa di Kean decide il match

La Juventus ha superato senza grossi problemi il Malmoe, nell’ultimo match della fase a gironi di Champions League. La squadra di Massimiliano Allegri ha dominato dal punto di vista del possesso palla, ma non è riuscita a concretizzare con continuità. Turnover per i bianconeri, dal primo minuto ci sono De Winter, Rugani e Kean. La gara si sblocca dopo 18 minuti: trivela di Bernardeschi, di testa Kean porta in vantaggio i bianconeri. Gli ospiti non riescono mai a rendersi pericolosi, la Juventus ha diverse occasioni per raddoppiare ma il gol non arriva. Finisce 1-0. La squadra di Allegri chiude il girone al primo posto, secondo il Chelsea dopo il pareggio contro lo Zenit.

Juventus-Malmoe, le pagelle di SportFair

Juventus (4-3-3):

Perin s.v.: non viene mai impegnato dagli avversari. Spettatore non pagante.

De Winter voto 6: lanciato dal primo minuto da Massimiliano Allegri gioca con buona personalità. A suo agio in ‘De Winter’.

Rugani voto 6: quando chiamato in causa risponde presente, oggi viene poco impegnato dagli avversari. Senza problemi.

Bonucci voto 6.5: è il leader difensivo, colpito con un colpo nel secondo tempo ma non vacilla.

Alex Sandro voto 6: non rinuncia a spingere sulla fascia, positivo anche in fase difensiva.

Bentancur voto 6: buona prestazione in entrambe le fasi del gioco, si prende la responsabilità di alcuni palloni.

Arthur voto 6.5: può rappresentare un’arma in più per i bianconeri, ci prova anche con il tiro da fuori.

Rabiot voto 6: recupera un buon numero di palloni, non sempre riesce a cambiare passo.

Bernardeschi voto 7: è il migliore dalla partita, trivela per il vantaggio di Kean. Poi riesce a creare occasioni da gol. Come Quaresma.

Dybala voto 6: viene sostituito nella ripresa, nel primo tempo si fa vedere poco.

Kean voto 6.5: sblocca il risultato con un colpo di testa, si fa trovare pronto. Kean Il Guerriero.

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio 6, Chiellini, De Ligt, Morata 6, Cuadrado s.v., Locatelli, Da Graca s.v., Miretti s.v..

Malmoe (4-4-2): Diawara 6; Ahmedhodzic 5.5, Nielsen 5.5, Moisander 5, Olsson 6; Berget 6, Christiansen 6, Innocent 5, Rakip 5; Birmancevic 5,5, Colak 5.5. All. Tomasson.

A disposizione: Ellborg, Dahlin, Larsson, Pena 6, Abubakari 6, Gwargis, Nalic s.v., Brorsson, Nanasi.