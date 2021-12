Juventus, è giallo sulla ‘carta Cristiano Ronaldo’: i pm pronti a chiamare il portoghese per lo scandalo plusvalenze

SportFair

Nuovi dettagli sull’inchiesta Prisma che riguarda nel dettaglio la Juventus. Il club bianconero è sotto indagine a causa delle plusvalenze, nel mirino sono finite diverse operazioni di mercato. Gli indagati sono Agnelli, Nedved e Paratici e l’accusa è anche quella di falso in bilancio. Il club rischia anche a livello sportivo, da una multa pesante ai punti di penalizzazione, l’obiettivo dei bianconeri è quello del patteggiamento con il pagamento di una multa. Ma la vicenda è ancora tutta da approfondire, anche altre squadre rischiano.

Nel frattempo l’indagine si concentra sulla ‘carta Cristiano Ronaldo‘, si tratta di un documento che è emerso dall’intercettazione tra Federico Cherubini e Cesare Gabasio, avvocato del club. Gli inquirenti non sono riusciti ancora a trovare il documento e i Pm pensano, quindi, di interrogare il portoghese o i suoi avvocati. Del documento si è parlato molto nelle audizioni che sono andate in scena negli ultimi giorni, la Juventus è intenzionata a collaborare, ma non ha fornito il documento.