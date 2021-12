Juventus-Cagliari 2-0, le pagelle di SportFair: Kean nel posto giusto, quello di Berna è un gol… Capitale

SportFair

Una partita dai due volti per la Juventus, la squadra di Allegri ha conquistato altri tre punti importanti ma la prestazione non è stata entusiasmante. I bianconeri hanno affrontato il Cagliari, una squadra nettamente in difficoltà. E’ arrivata comunque una reazione da parte della compagine di Mazzarri che ha confermato buone individualità, dovrà migliorare dal punto di vista qualitativo. La Juventus prova a tenere il pallino del gioco, gli ospiti giocano principalmente in contropiede. La partita si sblocca la 40′, Kean si fa trovare al posto giusto nel momento giusto e di testa sigla il vantaggio. Nella ripresa il Cagliari ha due grandi occasioni, prima un brutto errore di Dalbert poi il colpo di testa di Joao Pedro neutralizzato da Szczesny. Finisce 2-0, la chiude Bernardeschi con un grande gol. La Juventus a quota 34 punti.

Juventus-Cagliari, le pagelle di SportFair

Juventus (4-3-3):

Szczesny voto 6.5: non viene quasi mai chiamato in causa per 67 minuti, si supera su Joao Pedro.

Cuadrado voto 6.5: riproposto nel ruolo di terzino, gioca più bloccato ma non rinuncia al suo solito gioco di corsa. Mai domo.

Bonucci voto 6: non viene molto impegnato dagli avversari, partita di controllo.

De Ligt voto 6: come Bonucci.

Alex Sandro voto 5.5: conferma i problemi dal punto di vista fisico, anche come qualità si è registrata un’involuzione.

Bentancur voto 6: è molto generoso, non si risparmia e rinuncia al tiro in troppe occasioni. Sensibile.

Arthur voto 6: un’altra buona prestazione per un calciatore che si candida a diventare un punto fermo del centrocampo.

Rabiot voto 5.5: ennesima prestazione deludente. E non è più una novità.

Bernardeschi voto 7: si conferma, è in un momento di grande fiducia. Forse un po’ troppo egoista, ma è protagonista di buone giocate. Il vero Bernardeschi. Chiude i conti, è un gol… Capitale.

Morata voto 6: tanto movimento e scambia bene con Kean. Juventus InnaMorata.

Kean voto 7: è un gol un po’ fortuito, quando chiamato in causa è sempre disponibile.

A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Sciglio s.v., McKennie 6, Pellegrini, Kaio Jorge s.v., Locatelli s.v., Rugani, Kulusevski 6.5, De Winter, Soulé.

Cagliari (4-4-2):

Cragno voto 6: non è responsabile in occasione del gol di Kean, per il resto si fa trovare pronto.

Zappa voto 5.5: troppo in difficoltà contro gli attaccanti della Juventus. E’ come Zappacosta? No, solo Zappa.

Ceppitelli voto 6.5: ottima prestazione per un difensore in grado di sostituire al meglio Godin.

Carboni voto 5.5: qualche errore di troppo e viene anche ammonito. La Befana si avvicina.

Lykogiannis voto 6: rimane bloccato, è la strategia studiata per lui da Mazzarri. Buon lavoro.

Bellanova voto 6.5: il migliore del centrocampo, ci prova anche con qualche inserimento. Bella… la prima.

Deiola voto 5.5: tanta corsa, sbaglia un po’ troppo dal punto di vista qualitativo.

Grassi voto 5.5: puo’ essere un’arma in più nelle prossime partite. Grassi che cola.

Dalbert voto 5: ha sul piede l’occasione del pareggio. Si divora un gol già fatto. Affamato.

Pereiro voto 5: non entra mai in partita, viene giustamente sostituito.

Joao Pedro voto 6: si fa trovare pronto, ma il suo colpo di testa viene neutralizzato da Szczesny.

A disposizione: Aresti, Radunovic, Keita s.v., Altare, Oliva 6, Pavoletti 6, Faragò, Ceter, Obert