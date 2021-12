Juventus, Arrivabene fa rumore: “i rinnovi di de Ligt e Dybala? Certi calciatori sono più attaccati ai procuratori che alla maglia”

SportFair

La Juventus è in campo per la 19esima giornata del campionato di Serie A, l’obiettivo della squadra di Massimiliano Allegri è quello di rientrare pienamente in corsa per la qualificazione in Champions League. A tenere banco è anche il calciomercato, in particolar modo di de Ligt e Dybala.

Il dg bianconero Maurizio Arrivabene ha parlato ai microfoni di DAZN, dichiarazioni destinate a far rumore: “l’attaccamento alla maglia da parte di molti giocatori è in misura minore dell’attaccamento che hanno per i loro procuratori”.

“Dybala è il numero 10 della Juve, De Ligt è un grande giocatore, loro devono fare il loro lavoro e noi facciamo il nostro. I rapporti sono sereni, ma loro, come tutti, devono dimostrare attaccamento alla maglia in campo. I rapporti sono assolutamente sereni e quando sarà il momento parleremo anche con loro, come con tutti gli altri”.