Jos Verstappen non le manda a dire a Wolff: “il vero Toto si è mostrato ultimamente, un cattivo perdente”

SportFair

A Jeddah va in scena il penultimo round della stagione 2021 di Formula 1. I piloti sono scesi in pista ieri per prendere confidenza con l’inedito circuito, dove i campioni delle quattro ruote non hanno mai corso e Max Verstappen si gioca il suo primo match point.

Continua dunque la rivalità tra i due team che si contendono il titolo Mondiale: Max vs Lewis, Red Bull vs Mercedes, così come anche Jos Verstappen vs Toto Wolff.

Il papà del pilota olandese della Red Bull, ex pilota di F1, non le ha mandate a dire al team principal di Brackley: “in passato abbiamo avuto diverse conversazioni con Toto Wolff e avevo anche pensato che avessimo un buon rapporto con lui. Ma il vero Toto si è mostrato ultimamente. Cattivo perdente? Possiamo chiamarlo così. La Mercedes chiaramente è stata al vertice per anni, ora che per la prima volta sono alle strette, vediamo un altro Toto. È un peccato, ma è proprio così che si conoscono le persone”, ha dichiarato ai microfoni di Limburger.