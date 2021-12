Jos Verstappen durissimo con Hamilton e Wolff: “Lewis? Lo rispetto come pilota, per il resto no!”

SportFair

Manca sempre meno al gran finale di stagione di Formula 1: domenica va in scena il Gp di Abu Dhabi che vedrà Hamilton e Verstappen sfidarsi per il titolo Mondiale. I due piloti sono a pari punti, con l’olandese della Red Bull più avanti solo per numero di vittorie.

Alla vigilia del gran finale, il padre di Max si è lasciato andare raccontandosi al Daily Mail. Jos Verstappen ha parlato del rapporto tra il figlio e Hamilton, ma anche del suo con Toto Wolff.

“Hamilton? Non ci parlo mai, e lui non ha bisogno di farlo con me. Non sono niente per lui, lo rispetto come pilota ma per il resto no. Max scambia due parole con Lewis solo sul podio. Quando lo vedo con altri piloti, penso che vadano tutti molto d’accordo. Ma con Lewis niente, è nel suo mondo. Rispetto a Max non ero nessuno. Ma da ex pilota, parlo con alcuni di quelli che sono oggi in pista e tutti sono molto amichevoli ed educati, salutano sempre. Siamo sull’aereo insieme tante volte, lo stesso gruppo, e ci divertiamo molto. Poi ce ne sono alcuni che non ti guardano, e mirano per terra”, ha dichiarato l’ex pilota di F1.

“Toto? Non abbiamo più rapporti. Non mi piace come si comporta, a partire da Silverstone. Uno dei piloti è in ospedale e tu sul podio a festeggiare come se avessi vinto il Mondiale? Non pensavo Toto fosse così, neanche ci ha inviato un messaggio dopo l’incidente. E pensare che a inizio 2021 ci aveva parlato: non dico stesse cercando di portare Max in Mercedes, ma diciamo che avevamo una buona relazione prima di Silverstone”, ha aggiunto.