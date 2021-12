Il veto di Valentino Rossi e la ‘spia’ in casa Yamaha, Jorge Lorenzo sicuro: “Meregalli, o qualcun altro, gli ha raccontato come mi allenavo”

SportFair

Valentino Rossi, nonostante il ritiro dalla MotoGP, è uno dei personaggi più chiacchierati del momento. L’addio è ancora freschissimo, quindi è impossibile pensare che stampa e fan si siano dimenticati di lui, ma a far finire il Dottore sotto i riflettori ancora una volta ci pensano le parole dei suoi storici avversari.

Nel documentario Dazn “Ri-Vale”, Jorge Lorenzo ha parlato della rivalità col 9 volte campione, tra ‘furti’ e ‘spionaggio’: “in teoria, Massimo Meregalli era il team manager di entrambi, ma si è focalizzato maggiormente dalla parte di Valentino. Qualcuno è andato a Tavullia per parlare con l’allenatore di Rossi e dirgli cosa stessi facendo io per migliorare la condizione fisica. Questo ovviamente mi ha infastidito perché erano informazioni riservate. Più tardi, guardando le sue foto sui social, ho scoperto che Valentino aveva iniziato a guidare la stessa moto con cui mi allenavo. Ho capito che Meregalli o qualcuno della Yamaha gli aveva raccontato come mi preparavo con mio padre”, ha dichiarato il maiorchino.

“Non immaginavo che la Yamaha stesse per riprendere Valentino. Se lo avessi saputo, sicuramente lo avrei impedito. Del resto è una cosa naturale. Non so se sia vero, ma, per esempio, pare che, a suo tempo, Valentino avesse posto il veto all’ingresso di Casey Stoner in Yamaha”, ha concluso Lorenzo.