Jonathan David fa piangere tutti dopo il gol: bacia una rosa e la solleva al cielo, è la dedica alla mamma morta di cancro [FOTO]

Jonathan David è stato acquistato dal Lille come sostituto di Osimhen. Il rendimento del calciatore canadese con cittadinanza statunitense è stato sicuramente positivo, si è confermato un uomo squadra ed un ottimo realizzatore. La stagione del Lille è un po’ al di sotto delle aspettative, ma la classifica in Ligue 1 è cortissima e il secondo posto è distante appena 5 punti.

Nell’ultima giornata è arrivato il blitz sul campo del Bordeaux, la partita si è conclusa sul risultato di 2-3. Vantaggio dei padroni di casa con Elis, poi il pareggio con Andre, nel primo tempo è ancora Elis a siglare il 2-1. Nella ripresa il Bordeaux ribalta tutto con Yilmaz e David.

E’ stata una partita speciale per Jonathan David, in particolar modo la sua esultanza ha fatto il giro di tutti i social. Dopo il gol del successo l’attaccante ha preso in mano una rosa, l’ha baciata e rivolta verso il cielo. E’ stato un omaggio per sua mamma Rose morta due anni fa a causa del cancro.

In un’intervista rilasciata qualche mese fa a “Sport Magazine”, David aveva raccontato il lutto: “all’inizio e per diverso tempo sono stato sotto choc. Poi il passare dei giorni aiuta ad alleviare la tensione, anche se la mamma, ovviamente, non si dimentica mai”.