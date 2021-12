Joao Pedro si è preso la Nazionale italiana: il gol che ha allontanato ogni dubbio [VIDEO]

SportFair

Joao Pedro è uno dei migliori attaccanti del campionato di Serie A, si è confermato un calciatore molto forte tecnicamente e che ha dimostrato un ottimo fiuto per il gol. Il brasiliano è stato decisivo anche nell’ultima giornata del massimo torneo italiano contro il Torino, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1. Vantaggio degli ospiti con un autogol di Carboni, nel secondo tempo il pareggio di Joao Pedro.

L’attaccante del Cagliari è stato protagonista di un gol da stropicciarsi gli occhi: una rovesciata che ha messo in mostra, ancora una volta, le sue qualità anche in acrobazia. Il club sardo è ancora in una posizione di classifica complicata e il brasiliano dovrà trascinare la squadra verso la salvezza. Joao Pedro si è preso anche la Nazionale italiana e sarà, con ogni probabilità, un protagonista degli spareggi per la qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022.