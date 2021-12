Marquez, senti Jarvis: “se si chiedesse in giro chi è in molti non saprebbero rispondere! Mentre Valentino Rossi…”

SportFair

La stagione 2021 di MotoGP è terminata da un mese ormai ed in tantissimi già pensano a come sarà la prossima con Valentino Rossi grande assente a seguito del suo ritiro e col punto interrogativo su Marc Marquez, infortunatosi durante un allenamento in moto cross.

Proprio di questi due campioni, e delle differenze tra i due, ha parlato Lin Jarvis, che fino alla fine era disposto a dare ancora spazio al Dottore: “come tutti, credo che il ritiro di Rossi sia la fine del mondo, di un’era gloriosa. Valentino è una di quelle icone sportive uniche. Ma anche le stelle terminano la loro carriera”, ha affermato a Moto Revue.

Il managing director del team di Iwata ha poi alimentato la rivalità tra Rossi e Marquez: “se si chiedesse in giro chi è Marquez, molte persone non saprebbero rispondere. Stesso discorso per Quartararo: nessuna idea. Se si chiedesse chi è Valentino Rossi, chiunque potrebbe rispondere perché tutti lo conoscono. Ha un enorme appeal. Quindi sarà qualcosa che lo sport dovrà recuperare. Resto comunque ottimista per il futuro della MotoGP, perché le corse sono molto divertenti ora”.

Jarvis ha poi concluso con un commento su Quartararo e sul rapporto tra piloti in casa Yamaha: “alla gente piace anche Fabio, che ha una vera personalità. Si diverte e lo comunica. Apprezzo anche il rispetto reciproco tra i nostri piloti, anche se è una virtù che abbiamo da molti anni nel team. Probabilmente bisognerebbe tornare al 2010 per non trovarne traccia”.