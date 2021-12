Il primo amore non si scorda mai! Jannik Sinner show sugli sci sulla neve dell’Alta Badia [VIDEO]

SportFair

La stagione 2021 di Jannik Sinner è stata superlativa. Il tennista altoatesino ha chiuso l’anno in top 10 grazie alla vittoria contro Hurkacz nella fase a gironi delle ATP Finals, dove ha preso il posto dell’infortunato Berrettini, facendo entusiasmare tutto il pubblico di Torino.

In attesa di tornare in campo per un 2022 che promette scintille, Jannik è tornato al suo primo amore, gli sci. Quasi tutti, ormai, sanno che il tennista altoatesino prima di dedicarsi anima e cuore al tennis ha avuto un passato da sciatore: poi per lui è arrivato il momento di decidere e visti i risultati c’è da pensare che abbia deciso molto bene.

Nei suoi pochi giorni di vacanza prima di tornare a lavoro per il 2022, Sinner si è divertito sulla neve de La Fraina, in Alta Badia, con gli amici, mostrando tutte le sue qualità di sciatore. “E’ stato bello tornare a casa per qualche giorno con alcuni amici“, ha scritto Sinner. Un video commentato anche dalla campionessa statunitense Lindsey Vonn.