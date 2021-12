Apoteosi Italia, il Mondiale di nuoto si chiude con il botto: è oro nella 4×100 mista maschile, tempo straordinario

SportFair

E’ apoteosi per l’Italia ai Mondiali di nuoto vasca corta ad Abu Dhabi, ancora grandissime soddisfazioni per gli azzurri. La giornata si era aperta con il botto e con l’oro di Alessandro Miressi nei 100 stile libero, delusione invece per Gregorio Paltrinieri che non è stato protagonista di una buona prestazione nei 1500 stile libero, solo un quarto posto. Argento per Nicolò Martinenghi nei 50 rana.

Apoteosi nel finale, l’Italia ha conquistato l’oro anche nella 4×100 mista maschile grazie a Mora, Martinenghi, Rivolta e Miressi. Gli azzurri si sono confermati veramente straordinari e hanno conquistato il primo posto in 3’19″76, secondo posto per gli Stati Uniti in 3’20″50, bronzo per la Russia in 3’20″65. L’Italia chiude il Mondiale con il botto.