Irma Testa fa coming-out: “non voglio nascondermi, l’omosessualità non è un’imperfezione”

Irma Testa si è messa in mostra come un grande talento, la 23enne campionessa è riuscita a conquistare la medaglia di bronzo a Tokyo nel pugilato, adesso ha deciso di raccontarsi sulla sua vita privata e ha fatto coming-out. La classe 1997 ha parlato a Vanity Fair.

“Le persone che mi stanno vicino lo sanno da anni, ma credo sia giusto, ora, dirlo a tutti. Parlare di orientamento sessuale nel mondo dello sport ha un valore speciale perché ai campioni si chiede di essere perfetti. E per molti l’omosessualità è ancora un’imperfezione. Per timore di intaccare la propria immagine tanti sportivi tacciono e si nascondono. Anche per me è stato così fino a pochi mesi fa. Ma quella medaglia di Tokyo è diventata il mio scudo: ora che la Irma atleta è al sicuro, la Irma donna può essere sincera”.

Chi è Irma Testa

Irma Testa è una protagonista nel mondo del pugilato femminile, è soprannominata Butterfly per la sua agilità nei movimenti, nel 2019 si è laureata campionessa europea nella categoria pesi piuma. Nel 2012 vince il Campionato italiano Juniores categoria 50 kg, nel 2013 quella d’argento ai campionati dell’Unione europea di Keszthely in Ungheria. Nel 2014 secondo posto ai Campionati mondiali di pugilato dilettanti Youth 2014, poi ad Assisi vince la medaglia d’oro nella categoria 54 kg all’European Women’s Youth Continental Championships. Poi la medaglia d’argento ai Giochi Olimpici Giovanili del 2014. Alle Olimpiadi del 2016 si è classificata al quarto posto. Nel 2019 si laurea campionessa europea nella categoria 57 kg. Infine alle Olimpiadi di Tokyo ha conquistato uno storico terzo posto.